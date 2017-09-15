Алексей Ребко: «Арарат» — для меня деньги? Нет, скорее амбиции, состав»

Экс-игрок сборной России Алексей Ребко, выступающий за московский «Арарат» в ПФЛ, рассказал, как отреагировал на новости о закрытии клуба. 31-летний полузащитник также заявил, что выступление за московскую команду важно для него далеко не из-за денег.

«Я не стал подыскивать новый клуб. Не знаю насчет других ребят. Но мы все понимали, что скорее всего команды не будет. Между собой решили доиграть. И перед матчем узнали, что «Арарат» продолжит существовать. Наш спонсор сказал, что постарается все исправить. Он сказал, что ищет выход из ситуации. И вот нашли, договорились. Сказали, что нас так не бросят. Все обещанное выполнялось.

Как узнали, что «Арарат» почти наверняка закроется? Пришел наш юрист и сказал, что команду будет сложно сохранить. Естественно, мы поверили, потому что это человек Габрелянова. Но потом, видимо, они договорились. И главным стал Габрелянов. Эта команда и так его была. Оганесян занимал пост президента, но все равно был человеком Габрелянова, который все спонсировал с первого дня.

Почему я в «Арарате»? Он находится в Москве. Деньги? Нет. Скорее амбиции, состав. Цели? Премьер-лига за два года. Выход в ФНЛ, а потом и выше. Я получаю в «Арарате» меньше, чем в «Луче-Энергии» получал. Сейчас зарабатываю меньше полумиллиона рублей в месяц», — отметил Ребко.

Напомним, по итогам восьми туров «Арарат» возглавляет турнирную таблицу ПФЛ зоны «Центр» с 20 набранными очками.

Фото: Global Look Press

Источник: канал «ЛетМиСпик» на YouTube