Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам первой недели еврокубков Россия упрочила свое преимущество перед Португалией в таблице коэффициентов УЕФА. Выступления российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы помогли закрепиться на шестом месте.

Благодаря победам ЦСКА над «Бенфикой» (2:1), «Зенита» над «Вардаром» (5:0), а также ничьим «Спартака» с «Марибором» (1:1) и «Локомотива» с «Копенгагеном» (0:0) в копилку России отправились 1,200 балла. Теперь у страны 45,382 балла.

Если ситуация останется неизменной до конца сезона, то шестое место в рейтинге УЕФА позволит России заявить в следующем году по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания — 91,855;

2. Англия — 64,748;

3. Германия — 63,998;

4. Италия — 63,082;

5. Франция — 48,415;

6. Россия — 45,382;

7. Португалия — 41,582;

8. Бельгия — 37,100.

Фото: официальный сайт УЕФА

Источник: Eurocups.ru