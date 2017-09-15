Фернандо Торрес не планирует завершать карьеру в ближайшем будущем

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес заявил, что заканчивать с карьерой профессионального футболиста ему еще рано. 33-летний испанец готов быть полезным для своей команды.

«Обещаю каждый раз играть с полной самоотдачей, выходя на поле. Этого и просят от меня болельщики «Атлетико».

Впереди у меня много лет в профессиональном футболе, и я хочу чувствовать себя важным для команды игроком. Именно это меня и стимулирует», — рассказал Торрес.

В минувшем сезоне форвард отыграл за клуб за 31 матч, отметился восемью мячами и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca