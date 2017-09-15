Фернандо Торрес не планирует завершать карьеру в ближайшем будущем

Автор: Юлия Древова 0

Торрес

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес заявил, что заканчивать с карьерой профессионального футболиста ему еще рано. 33-летний испанец готов быть полезным для своей команды. 

«Обещаю каждый раз играть с полной самоотдачей, выходя на поле. Этого и просят от меня болельщики «Атлетико».

Впереди у меня много лет в профессиональном футболе, и я хочу чувствовать себя важным для команды игроком. Именно это меня и стимулирует», — рассказал Торрес.

В минувшем сезоне форвард отыграл за клуб за 31 матч, отметился восемью мячами и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Атлетико» планирует подписать долгосрочный контракт с Яном Облаком

Эрнани

«Сент-Этьен» арендовал Эрнани, «Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА, Матиас Краневиттер перешел в «Зенит». Главные новости дня

Диего Коста

Диего Коста близок к возвращению в «Атлетико» за 43 млн евро

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 