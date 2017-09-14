Никита Симонян: «Спартак» может остаться без поддержки на выездных матчах Лиги чемпионов»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал эпизод с запущенной на поле ракетницей в матче «Марибор» — «Спартак». Лучший бомбардир в истории «Спартака» заявил, что красно-белые могут лишиться поддержки на выездных матчах Лиги чемпионов.

«Сейчас ведется большая работа по борьбе со всеми негативными явлениями в футболе. В том числе с пиротехникой на трибунах. Нашим болельщикам пора понять, что санкции могут быть самые серьезные. Вплоть до того, что команда останется без поддержки на выездных матчах Лиги чемпионов.

Будем надеяться, что никаких серьезных последствий не будет у этого эпизода и больше спартаковские болельщики такого себе не позволят», — сказал Симонян.

Напомним, в первой встрече группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» с трибун на поле была запущена ракетница. Матч остановлен не был и закончился со счетом 1:1.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат