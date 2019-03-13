Леонид Калошин: «Решение, появится ли VAR в России в этом сезоне, зависит от ФИФА»

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин рассказал, от чего зависит решение о появлении системы на матчах российских турниров в текущем сезоне. Сообщалось, что VAR будет использоваться на полуфинальных матчах и финале Кубка России, а также в переходных встречах за право участия команд в следующем сезоне в РПЛ.

«Окончательное решение, можем ли мы сделать это или нет, будет зависеть от IFAB и ФИФА.

Речь не идет о том, разрешат ли нам провести все запланированные матчи. IFAB будет оценивать заявку на каждую конкретную игру.

Для того чтобы эти матчи прошли, требуется и подготовка технологических нюансов, и телевидения, и ассистентов. Плюс нужно время. Его, к сожалению, у нас очень мало. Мы делаем все от себя зависящее. На сегодняшний день это 50% успеха. Есть строгие параметры, которые эти организации оценивают, прежде чем дать или не дать разрешение», – отметил Калошин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»