ФИФА объявила о старте продаж билетов на матчи ЧМ-2018

14 сентября в 12:00 по московскому времени стартовала продажа билетов на матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018. Продажа билетов пройдет в несколько этапов и продлится вплоть до конца турнира.

Сегодня в 12:00 по московскому времени началась продажа билетов на матчи финальной стадии ЧМ-2018.

Сообщается, что продажи билетов пройдут в несколько этапов. Первый период 1-го этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября 2017 года. В это время любители футбола смогут подать заявки на приобретение билетов. Второй период 1-го этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

После жеребьевки чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года, будет открыт 2-й этап продаж. Он, как и 1-й этап, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).

Билеты, приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года (возможны изменения).

Последняя возможность приобрести билеты на матчи появится у болельщиков в ходе этапа продаж «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: ФИФА