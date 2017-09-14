Эден Азар близок к продлению контракта с «Челси»

Хавбек «Челси» Эден Азар задержится в «Челси». По информации Tuttomercatoweb, 26-летний бельгиец подпишет очередное соглашение с «синими» в ближайшие недели.

Предполагается, что новый договор Азара с лондонским клубом будет рассчитан до 2021 года. Действующий контракт футболиста прекращает свое действие по окончании сезона-2019/20.

Напомним, Эден Азар выступает за «Челси» с 2012 года. За это время бельгийский поолузащитник принял участие в 251 матче, отметился 72 голами и 62 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb