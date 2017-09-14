Массимо Каррера признался, что сделал ошибочную замену в матче с «Марибором»

Автор: Юлия Древова 0

Промес

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после первого матча в групповом этапе Лиги Чемпионов с «Марибором» (1:1) рассказал, что заменил полузащитника Квинси Промеса во втором тайме по ошибке. Вместо голландца на поле на 85-ой минуте вышел Ивелин Попов.

«Почему заменил Промеса? Произошла ошибка. Я хотел поменять другого игрока. Но Промес показывал на ногу, и я подумал, что у него проблемы. Это оказалось не так. Это была ошибка.

Почему не выпустил Рошу? Мне нужно было поменять Комбарова. Мельгарехо лучше выступает в фазе обороны.

У Глушакова мышечная травма. По приезде в Москву будем выяснять», — заявил Каррера.

Напомним, московский клуб вышел вперед на 59-ой минуте усилиями Александра Самедова, однако не сумел удержать победу, пропустив мяч за пять минут до конца основного времени матча от хавбека «Марибора» Дамьяна Бохара. Ответная встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» 21 ноября.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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