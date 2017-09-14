Жозеп Бартомеу: «Лионель Месси и Андрес Иньеста будут в «Барселоне» столько, сколько захотят»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о том, как продвигаются дела по подписанию контрактов с ведущими игроками команды Лионелем Месси и Андресом Иньестой. Напомним, действующие соглашения футболистов истекают летом 2018 года.

«Члены клуба могут расслабиться. Мы уже говорили, что соглашение с Месси продлено. Он будет в «Барселоне» столько, сколько захочет.

То же самое с Иньестой. Он обладает выдающимся мастерством. Он еще застал времена Роналдиньо, а теперь он с Месси. Иньеста – важный для нас игрок, с «Ювентусом» он провел отличный матч», — отметил Бартомеу.

По информации СМИ, Месси близок к подписанию нового контракта с сине-гранатовыми, который предположительно будет рассчитан до 2021 года. Летом были улажены формальности с имиджевыми правами и рабочим соглашением, а также детали сотрудничества между «Барселоной» и фондом футболиста.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana