Икер Касильяс: «Остался в «Порту»? Я обязан клубу, который в меня поверил»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс рассказал о причинах, которые побудили его в июле продлить контракт с клубом. Действующее соглашение 36-летнего испанца рассчитано до лета 2018 года.

«Есть несколько причин, по которым я решил остаться. Я обязан клубу, который поверил в меня и помог мне продолжить выступление на высшем уровне. Это будет мой третий сезон в клубе, и каждый раз мы финишировали в чемпионате на втором месте.

Мы не выиграли ни одного трофея. Хочу это исправить, завоевать больше трофеев. Цель состоит в том, чтобы выиграть титул и помочь «Порту» сохранить свой статус топ-клуба в Португалии и быть уважаемым на высшем уровне в Европе», — объяснил Касильяс.

Как стало известно ранее, голкипер был номинирован на премию Golden Foot, которую получают игроки в возрасте не менее 28 лет за вклад в развитие футбола. Получить награду можно только один раз. Среди соперников Касильяса Мануэль Нойер, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana