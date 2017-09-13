Марио Пашалич: «Спартак» называют российским «Реалом»

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич поделился мнением о своей карьеры, хождениями по арендам и рассказал о переходе в столичный клуб. Также хорватский хавбек поведал о жизни в Москве.

«Монако» возвращается в старые добрые времена, когда там играли Анри и Пршо. «Милан» — это «Милан», один из трех крупнейших клубов Европы, но «Спартак» не отстает, команду называют российским «Реалом». У меня появилась возможность сыграть в Лиге чемпионов, так что не было никакой дилеммы, соглашаться на предложение или нет. Я доволен своей карьерой. Каждый год делаю шаг вперед, но я не ожидал, что так часто будут меняться клубы, лиги и страны.

Москва? Это особый мир, в котором тебе нужен минимум час, чтобы куда-то добраться на машине. Огромные пробки. Могу представить, что произойдет, когда настанет зима. Я прислушался к руководству и арендовал дом в непосредственной близости от базы. Так что не трачу много времени. К тому же клуб предоставил водителя.

Живу в закрытом районе с десятком домов, в которых живут и другие игроки «Спартака». Я не часто бывал в городе, только один раз ездил на Красную площадь, и все. Огромные пробки по всему городу, и мне это не нравится, поэтому я в основном нахожусь дома или в команде», — рассказал Пашалич.

Напомним, права на Марио Пашалича принадлежат лондонскому «Челси». 2 августа 2017 года «Спартак» объявил о переходе 22-летнего хорвата на правах аренды до конца сезона. В составе красно-белых Пашалич провел 6 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом в ворота ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: 24sata.hr