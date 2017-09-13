Массимо Каррера: «Считаю, что «Марибор» — хорошая команда»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от первого матча красно-белых в групповом этапе Лиги чемпионов. Также итальянский специалист ответил экс-наставнику «Марибора», который считает москвичей — слабейшей командой в группе.

«Почему решили не проводить тренировку в Мариборе? Мы тренировались с утра на нашей базе, чтобы лучше подготовиться к этой игре. И, судя по дождливой погоде в Мариборе, мы правильно сделали.

Считаю, что «Марибор» — хорошая команда. Но при этом считаю, что мы не менее хорошая команда. Будем выкладываться полностью и с «Марибором», и с другими соперниками по Лиге чемпионов.

Бывший тренер «Марибора» заявил, что «Спартак» — самая слабая команда в группе. Что я ему отвечу? Мы уважаем нашего соперника. Мы приехали сюда с серьезными намерениями, а игра все покажет и рассудит нас. Мы готовы к игре. Хорошо поработали во время паузы, связанной с матчами сборных. Поработали над ошибками, чтобы не повторять их в будущем. Несмотря на 8-е место в чемпионате, у нас были хорошие по содержанию игры в чемпионате и победа в Суперкубке. Думаю, мы готовы к первому матчу в Лиге чемпионов», — рассказал Каррера.

Напомним, сегодня, 13 сентября, «Спартаку» предстоит сыграть первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов со словенским Марибором.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»