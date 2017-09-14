Леонид Слуцкий: «Каждое поражение — падение вниз на десять ступенек»

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий подвел итоги встречи с «Фулхэмом» (1:2). Этот проигрыш стал для «тигров» четвертым в сезоне.

«Сегодня мы впервые сыграли в более оборонительный футбол – это реакция на пятничное поражение (0:5). Мы потеряли уверенность.

Мы крайне разочарованы, поскольку заслуживали минимум ничью, но у нас нет времени пребывать разочарованными слишком долго. Мы переживаем крайне тяжелый период. Мы проведем специальное теоретическое занятие, посвященное новой тактической схеме. Полагаю, что наша лучшая схема – это игра с прицелом на атаку.

Каждое поражение – это все равно что падение вниз на десять ступенек. Мы должны подняться очень быстро. Нам немного не хватает уверенности, это нормальная реакция. Моя задача – вернуть уверенность и изменить ситуацию», — рассказал Слуцкий.

Напомним, по итогам семи туров «Халл Сити» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы Чемпионшипа с семью набранными очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Yorkshire Post