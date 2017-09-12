Сумма отступных в новом контракте Карима Бензема составит 1 млрд евро

Форвард «Реала» Карим Бензема близок к продлению контракта со «сливочными». Согласно новому контракту, сумма отступных за 29-летнего нападающего составит 1 млрд евро.

Карим Бензема ведет переговоры с мадридским «Реалом» о продлении контракта. Согласно имеющейся информации, 29-летний форвард достиг договоренности с руководством «Королевского клуба» и в течение недели о продлении соглашения будет объявлено официально.

Как сообщается, новый контракт Бензема будет рассчитан до 2021 года. Также сообщается, что сумма отступных за французского форварда составит 1 млрд евро.

Напомним, текущее соглашение нападающего с мадридским клубом истекает в 2019 году.

Карим Бензема перешел в «Реал» в 2009 году из «Лиона» за 35 млн евро. В составе «сливочных» 29-летний француз принял участие в 371 матче, в которых отметился 182 забитыми мячами и 104 результативными передачами. Бензема занимает седьмую строчку в списке лучших бомбардиров в истории «Реала».

Фото: Global Look Press

Источник: France Football