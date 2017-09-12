Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич: «Спартак» — слабейшая команда в нашей группе? Не согласен, это отличная команда»

Автор: Вадим Павлов 0

Дарко Миланич

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич поделился ожиданиями от стартового матча группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». 49-летний специалист заявил, что «Марибор» намерен повторить успех сборной Словении 2009-го года, а также высказался на тему «Спартак» — слабейшая команда группы Е».

«Мы очень ждем игру. У нас есть как опытные футболисты, так и те, кто в Лиге чемпионов еще не выступал. Я как тренер с нетерпением жду стартового свистка.

В России слово «Марибор» ассоциируется с поражением вашей сборной словенцам в стыковых матчах к ЧМ-2010? Хорошо, что вы с уважением говорите про это время и вспоминаете его. Уверяю: мы сделаем все, чтобы повторить триумф и снова победить. Мы на это способны.

Массимо Каррера играет в три защитника? Мы готовы к любому решению Карреры. Сколько бы ни было защитников – хоть 3, хоть 4, хоть 5.

Как состояние нашего травмированного лидера Даре Вршич? Он получил травму в последнем матче, но повреждение не очень серьезное.

Шимунджа (Анте Шимунджа — экс-главный тренер «Марибора» — прим.ред.) считает «Спартак» слабейшей команды в нашей группе? Не согласен, это отличная команда. Думаю, в нашей группе вообще нет того, кого можно назвать аутсайдером», — рассказал главный тренер «Марибора» Дарко Миланич.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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