Роман Зозуля: «Перешел в «Альбасете», потому что еще не все сказал в Испании»

Роман Зозуля прокомментировал свой переход в «Альбасете». Украинский форвард заявил, что отказался от более выгодных предложений, так как еще не реализовал себя в Испании.

«Я невероятно счастлив оказаться в «Альбасете». И клуб, и болельщики прекрасно приняли меня, тут я чувствую себя, как дома.

Я живу футболом и отдам все клубу, который делает на меня ставку. У меня были более выгодные предложения, но я еще не все сказал в Испании. Несмотря на то, что я в «Альбасете» всего несколько дней, я уже вижу, что эта команда сможет дойти далеко. Я уверен, что победы скоро придут», – заявил Зозуля.

Напомним, ранее Зозуля выступал за «Бетис». Зозуля перешел в «Бетис» в июле прошлого года, а зимой был отдан в аренду «Райо Вальекано». Однако болельщики мадридского клуба выступили против перехода Зозули из-за его «нацистских взглядов». В результате переход был сорван.

Нынешний клуб Зозули «Альбасете» выступает во втором испанском дивизионе. Украинский нападающий подписал контракт с новым клубом до конца сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Альбасете»