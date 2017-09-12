Станислав Черчесов подтвердил, что Александр Кокорин сыграл свадьбу этим летом

Главный тренер сборной России поделился мнением об игре Александра Кокорина. Черчесов отметил, что именно помогло нападающему вновь начать забивать.

«Мы с Кокориным разговаривали, и он прекрасно знает, над чем надо было подумать и поработать. Результаты мы видим. Я не говорю, что это из-за моего разговора. Пришёл новый тренер, появились новые партнёры. Он женился, ребенок появился, и, возможно, это его чуть-чуть сподвигло. Наша задача — ничего не пропускать, тем более я знаю Сашу. Наконец-то он играет на той позиции, на которой привык играть, и получает большее удовольствие, приносит больше пользы команде», — заявил Черчесов.

Ранее ходили слухи, что Александр женился, но официальной информации до сегодняшнего момента не было.

В 9 матчах текущего сезона РФПЛ Кокорин забил 6 мячей и отдал 3 голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: программа Футбол России