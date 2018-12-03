Артем Ребров: «Жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров, получивший травму головы в матче 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1), рассказал, что его самочувствие уже улучшилось. Также голкипер поделился тем, что после вчерашнего матча на него обиделась жена.

«Чувствую себя уже хорошо, даже шутить пытаюсь. Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается. Я понимаю, что она переживает. Но что сделать? Работа у меня такая», — говорит Ребров.

Напомним, что Ребров получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном, который первым успел к мячу и не успел убрать ногу. После матча врачам пришлось наложить Реброву восемь швов.

В нынешнем сезоне 34-летний голкипер провел три матча в чемпионате России и пропустил четыре мяча.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: RT