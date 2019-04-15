Руководство «Спартака» провело жесткую беседу с Олегом Кононовым

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

У руководства «Спартака» и главного тренера Олега Кононова состоялась беседа после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ. Телефонный разговор был жестким.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоялся 14 апреля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:1. Для красно-белых это поражение стало вторым подряд — неделей ранее команда Кононова уступила на своем поле ЦСКА (0:2).

После 23 туров «Спартак» занимает в чемпионате России 5-е место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков, а от лидирующего «Зенита» — на 12.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Сослан Джанаев

Сослан Джанаев перешел в 13-й клуб чемпионата Польши

Олег Кононов: «Спартак» поборется за чемпионство»

Кононов

Футболисты «Спартака» получают баллы за тренировки и проводят командный ужин после игр. Эти правила ввел Кононов

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 