Денис Бояринцев возглавил ФК «Текстильщик»

Экс-игрок «Спартака» и «Торпедо» Денис Бояринцев стал новым главным тренером ивановского «Текстильщика». Команда выступает в чемпионате ПФЛ группы «Запад».

На этом посту 39-летний специалист сменил Вадима Евсеева, который решил вернуться в «Амкар».

«Сегодня утром Бояринцев приехал в Иваново и скоро будет представлен команде в качестве главного тренера. Вторым тренером команды будет Игорь Тихонов, который после ухода Вадима Евсеева исполнял обязанности главного тренера», — сообщили в пресс-службе клуба.

Денис Бояринцев завершил карьеру игрока в 2014 году в московском «Торпедо» и стал тренером ее дубля. После этого возглавлял новотроицкую «Носту».

Фото: официальный сайт ФК «Спартак»

Источник: ТАСС