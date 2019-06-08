Паулу Фонсека расторг контракт с «Шахтером»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Паулу Фонсека

Португальский тренер Паулу Фонсека расторг контракт с донецким «Шахтером». 46-летний специалист уже на следующей неделе может быть объявлен главным тренером итальянской «Ромы».

«Я безгранично счастлив. Все сложилось наилучшим образом, поэтому скоро я могу отправиться в Рим», — заявил Паулу.

Сообщается, что Фонсека подпишет двухлетний контракт с римской командой.

Напомним, португальский тренер возглавил «Шахтер» в 2016 году. За это время команда трижды становилась чемпионом страны.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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