Паулу Фонсека расторг контракт с «Шахтером»

Португальский тренер Паулу Фонсека расторг контракт с донецким «Шахтером». 46-летний специалист уже на следующей неделе может быть объявлен главным тренером итальянской «Ромы».

«Я безгранично счастлив. Все сложилось наилучшим образом, поэтому скоро я могу отправиться в Рим», — заявил Паулу.

Сообщается, что Фонсека подпишет двухлетний контракт с римской командой.

Напомним, португальский тренер возглавил «Шахтер» в 2016 году. За это время команда трижды становилась чемпионом страны.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport