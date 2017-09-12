Президент «ПСЖ»: «Килиан Мбаппе хочет писать историю в Париже»

Автор: Юлия Древова 0

Килиан Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал, что за нападающего Килиана Мбаппе боролись топ-клубы. Но в приоритете у 18-летнего футболиста оказались вовсе не деньги. 

«Это была конкурентная борьба. Некоторые клубы предлагали ему больше, чем мы. Любой большой клуб хотел заполучить его, но мы рассказали ему о нашем проекте и амбициях.

Он француз, парижанин, и этот клуб был в его сердце. Он хотел остаться во Франции и защищать ее цвета в Лиге чемпионов. Он хочет писать историю здесь, он любит «ПСЖ» и мечтал играть за клуб», — отметил Аль-Хелайфи.

Напомним, парижский клуб арендовал Мбаппе у «Монако» с правом выкупа за 180 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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