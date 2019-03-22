Гарет Бэйл: «Мы с Криштиану Роналду отлично ладили»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о своих отношениях с бывшим форвардом мадридской команды Криштиану Роналду. Игроки вместе играли с 2013 по 2018 годы.
«Криштиану – невероятный игрок, я наслаждался, выступая с ним в одной команде.
Конечно, медиа стараются создавать хайп вокруг проблем, которых никогда не существовало. Мы отлично ладили.
Он великолепный футболист и очень много сделал для клуба, учитывая, сколько он забил. Он невероятный игрок и остается им», – сказал Бэйл.
Валлиец стал игроком мадридского клуба в августе 2013 года. Полузащитник провел 148 игр и забил 78 голов.
Фото: Global Look Press
Источник: BT Sport