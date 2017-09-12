Жозе Моуринью: «Чувствую себя слабее без Маруана Феллайни»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил надежду, что хавбек «красных дьволов» Маруан Феллайни все-таки сыграет в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Участие бельгийца в встрече находится под вопросом из-за его травмы.

«Он важный игрок для меня – гораздо важнее, чем вы можете себе представить. Без Феллайни в команде я чувствую себя слабее, и неважно, находится он на поле или на скамейке запасных.

Если его состояние улучшится, он будет в составе. Он мне нужен», — рассказал Моуринью.

Напомним, матч группы А «Манчестер Юнайтед» — «Базель» пройдет на «Олд Траффорд» 12 сентября. Начало — 21:45 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal