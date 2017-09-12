«Манчестер Сити» — обладатель самого дорогого состава среди футбольных клубов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола работает с самым дорогим составом среди современных футбольных клубов. Согласно исследованию CIES Football Observatory, суммарная стоимость всех игроков «горожан» составляет 853 млн евро.

В зимнее и летнее трансферное окно клуб потратил на покупку новых игроков 242 млн евро. Самыми дорогими приобретениями «голубых» стали Бенжамен Менди из «Монако» (58 млн евро), Кайл Уокер из «Тоттенхэма» (51,5 млн евро) и Бернарду Силва из «Монако» (50 млн евро).

Прошлым лидером по стоимости состава являлся «Манчестер Юнайтед» (718 млн евро).

Исследование было основано на данных из пяти ведущих европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция) за период с сентября 2016 года по сентябрь 2017-го. Известно, что в главных лигах других стран затраты клубов на игроков значительно скромнее.

В топ-10 клубов с самыми дорогими составами вошли:

1. «Манчестер Сити» (Англия) — 853 млн евро

2. «ПСЖ» (Франция) — 850 млн

3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 784 млн

4. «Челси» (Англия) — 644 млн

5. «Барселона» (Испания) — 628 млн

6. «Реал» (Испания) — 497 млн

7. «Ювентус» (Италия) — 470 млн

8. «Ливерпуль» (Англия) — 437 млн

9. «Арсенал» (Англия) — 416 млн

10. «Тоттенхэм» (Англия) — 361 млн

Фото: Global Look Press

Источник: CIES Football Observatory