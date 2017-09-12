Карло Анчелотти: «Переезд в Китай? Это какая-то шутка»

Автор: Юлия Древова 0

Карло Анчелотти

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти опроверг слухи о своем возможном переезде в Китай. Напомним, что ранее об этом заявлял экс-хавбек мюнхенского клуба Марио Баслер, рассказавший, что наставник «красных» может покинуть команду уже зимой. 

«Я предпочитаю обсуждать серьезные вещи, а это какая-то шутка. Плохо, что многие этого не поняли и приняли слова всерьез», — отметил Анчелотти.

58-летний итальянский специалист возглавил «Баварию» летом 2016 года и вместе с мюнхенцами дважды становился чемпионом страны и выигрывал два Суперкубка Германии.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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