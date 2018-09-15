Ян Вертонгнен проткнул пальцем глаз Роберто Фирмино

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген во время домашнего матча пятого тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:2) нанес травму глаза нападающему «мерсисайдцев» Роберто Фирмино. Игрок может пропустить матч группового этапа ЛЧ против «ПСЖ».

В одном из эпизодов игры в середине второго тайма защитник лондонского клуба пытался остановить бразильца и угодил своим пальцем ему в глаз. Нападающий «Ливерпуля» был вынужден покинуть поле, вместо него вышел хавбек Джордан Хендерсон.

В команде сообщили, что обследование не выявило у Фирмино серьезных повреждений глаза, однако его участие в матче группового этапа Лиги чемпионом с «ПСЖ», который состоится 18 сентября на «Энфилде», находится под вопросом.

Отметим, что Роберто стал автором второго гола своей команды, отличившись на 54-й минуте.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Squawka News

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