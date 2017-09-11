Александр Тихоновецкий: «У ЦСКА больше шансов пройти в следующую стадию, у «Спартака» группа посложнее»

Тренер «Луча-Энергии» Александр Тихоновецкий оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов. Экс-нападающий красно-синих считает, что у «армейцев» больше шансов выйти из группы, нежели у красно-белых.

«Обе группы у наших клубов в Лиге чемпионов довольно ровные по силе соперников. Я болею за ЦСКА и хочу, чтобы «армейцы» прошли дальше. Но «Спартак» тоже российская команда, поэтому желаю им удачи в еврокубках. Хочется увидеть обе команды в 1/8 финала. Я верю, что подопечные Виктора Гончаренко займут первое или второе место в группе A.

Если оценивать шансы двух наших команд, то мне кажется, что у ЦСКА больше шансов пройти в следующую стадию. У «Спартака» группа посложнее, а «армейцам» по силам обыграть все команды. Даже с «Манчестер Юнайтед» у ЦСКА хорошие шансы на победу», — заявил Тихоновецкий.

12 сентября ЦСКА стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем с «Бенфикой», а «Спартак» 13 сентября сыграет с «Марибором».

Напомним, Александр Тихоновецкий являлся игроком ЦСКА в 2001 году, однако провел за «армейцев» всего один матч.