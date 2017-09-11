Сергей Фурсенко: «Я абсолютно уверен, что «Зенит» прорвется с Манчини, начнет выигрывать и забивать»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался об игре команды после двух нулевых ничьих. Он сравнил текущую ситуацию с тем, как сине-бело-голубые начинали под руководством Дика Адвоката.

«Вы помните, когда мы начинали с Адвокатом, у нас был целый ряд ничьих. Я, конечно, не хочу проводить аналогии, но футбол такая сложная штука. Всякое может быть, но я абсолютно уверен, что «Зенит» прорвется с Манчини, начнет выигрывать и забивать.

Несмотря на две нулевые ничьи, мы по-прежнему остаемся самой забивающей командой чемпионата. Будем работать над собой», – заявил Фурсенко.

После 9 туров «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко, и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на 1 балл.

Напомним, Дик Адвокат тренировал «Зенит» с 2006 по 2009 год. За это время нидерландский специалист привел сине-бело-голубых к победе в чемпионате и Суперкубке России, Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт