Жозе Моуринью: «Другие клубы развивались, а в «МЮ» не было эволюции, команда остановилась в развитии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что после ухода Сэра Алекса Фергюсона клуб остановился в развитии. Португальский специалист уверен, что сейчас «красные дьяволы» добились улучшений.

«Другие клубы развивались, а в «Манчестер Юнайтед» не было эволюции. На это время команда остановилась в развитии, причем «МЮ» переживал пустой период во многих сферах. Игроки, тренеры, боссы — все чувствовали давление прошлого, потому что этот клуб привык побеждать, но если ты останавливаешься, то ощущаешь тяжелое бремя.

Сегодня наши условия лучше — хорошо работают и медики, и аналитики, и скауты. Стал лучше медиадепартамент, причем мы добились улучшений, не меняя людей, а это важно», — рассказал Моуринью.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил «МЮ» 27 мая 2016 года. За один сезон у руля «красных дьяволов» португальский специалист завоевал со своей новой командой Суперкубок Англии, Кубок Английской лиги и Лигу Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times