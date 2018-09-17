Дик Адвокат возглавил голландский «Утрехт»

Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат официально возглавил «Утрехт». 70-летний специалист подписал с голландским клубом контракт, рассчитанный на один год.

Помимо сборной России и «Зенита» голландский специалист ранее работал с «Харлемом», ПСВ, сборной Нидерландов, «Рейнджерс», «Боруссией» (Мёнхенгладбах), АЗ, «Сандерлендом», «Фенербахче» и другими командами.

Последним клубом Адвоката была роттердамская «Спарта», которая вылетела из высшего дивизиона Нидерландов по итогам прошлого сезона.

Адвокат выступал за «Утрехт» с 1983 по 1984 год, будучи футболистом. Команда после пяти туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав пять очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Утрехта»