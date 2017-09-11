Встреча «Реала» и «Барселоны» в 17-м туре перенесена

Автор: Вадим Павлов 0

Реал - Барселона

Матч 17-го тура «Реал» — «Барселона» перенесен. Встреча состоится 23 декабря.

Встреча 17-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» перенесена на другую дату. Сообщается, что первое «Эль-Класико» в текущем розыгрыше чемпионата Испании пройдет 23 декабря.

Изначально матч должен был состояться 20 декабря, однако по просьбе мадридцев, из-за их участия в Клубном чемпионате мира, встречу перенесли на 23 декабря.

Напомним, Клубный чемпионат мира пройдет с 6 по 16 декабря в ОАЭ.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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