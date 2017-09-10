Штефан Эффенберг: «Баварии» в будущем стоит избавиться от Роберта Левандовски»

Экс-полузащитник «Баварии» Штефан Эффенберг раскритиковал форварда Роберта Левандовски за его высказывания о стратегии развития клуба. По мнению бывшего игрока сборной Германии, мюнхенцы скоро не будут нуждаться в таких футболистах, как польский нападающий.

«Левандовски – футболист «Баварии», потому он не должен делать такие публичные заявления.

В данный момент решения президента клуба Ули Хенесса позволяют Мюнхену иметь в распоряжении игроков высочайшего качества, при этом не затрачивая такие суммы, как «ПСЖ» и «Барселона».

Сейчас клубная стратегия развития состоит в том, чтобы как можно больше опираться на талантливых немецких игроков. Если она продолжит работать, то в будущем клубу стоит избавиться от иностранных топ-футболистов, включая Левандовски. Он может перейти в Париж, который привык сорить деньгами, или же в Барселону. Тогда он получит такой клуб, который он хочет», — отметил Эффенберг.

Напомним, ранее Левандовски заявил, что «Баварии» необходимо создать более интересный и свежий проект, чтобы привлечь топ-игроков, которые в данный момент не помешали бы клубу.

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo