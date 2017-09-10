На матче бундеслиги главным арбитром впервые работала женщина

Автор: Юлия Древова 0

Штайнхаус

Бибиана Штайнхаус в качестве главного арбитра рассудила матч 3-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Вердер» (1:1). Таким образом, 38-летняя Штайнхаус стала первой женщиной-судьей не только элитного дивизиона Германии, но и в целом высшего европейского дивизиона среди мужских команд. 

Штайнхаус стала обладательницей лицензии ФИФА в 2005 году и с этого времени обслуживала матчи низшего дивизиона и кубка Германии. Кроме того, она судила финал женской Лиги чемпионов-2017 и женского олимпийского футбольного турнира в 2012 году.

Бибиана является сотрудником полиции Ганновера.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер бундеслиги

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