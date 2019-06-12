«Спартак» близок к покупке Маринато Гильерме

«Спартак» интересуется вратарем «Локомотива» Гильерме. Руководство клуба хочет воспользоваться ситуацией с контрактом 33-летнего голкипера с «железнодорожниками».

Игрок не может договориться с «Локомотивом» об условиях нового договора, клуб считает его требования по зарплате (3 миллиона евро подписной бонус и зарплата около 3 миллионов евро) завышенными.

Действующее соглашение Гильерме рассчитано до декабря этого года. В скором времени он может начать переговоры с другими командами, чтобы по истечении срока контракта с «Локомотивом» сменить клуб на правах свободного агента.

«Спартак» хочет усилить вратарскую линию. Клуб близок к подписанию голкипера тульского «Арсенала» Михаила Левашова. Возможно, красно-белые расстанутся с кем-то из своих нынешних вратарей – Артемом Ребровым, Александром Селиховым или Александром Максименко.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»