«Спартак» близок к покупке Маринато Гильерме

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

РПЛ. 16 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 2 декабря 2018 г.

«Спартак» интересуется вратарем «Локомотива» Гильерме. Руководство клуба хочет воспользоваться ситуацией с контрактом 33-летнего голкипера с «железнодорожниками».

Игрок не может договориться с «Локомотивом» об условиях нового договора, клуб считает его требования по зарплате (3 миллиона евро подписной бонус и зарплата около 3 миллионов евро) завышенными.

Действующее соглашение Гильерме рассчитано до декабря этого года. В скором времени он может начать переговоры с другими командами, чтобы по истечении срока контракта с «Локомотивом» сменить клуб на правах свободного агента.

«Спартак» хочет усилить вратарскую линию. Клуб близок к подписанию голкипера тульского «Арсенала» Михаила Левашова. Возможно, красно-белые расстанутся с кем-то из своих нынешних вратарей – Артемом Ребровым, Александром Селиховым или Александром Максименко.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»

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