После поражения в финале Кубка Франции Неймар ударил болельщика по лицу

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Нападающий «ПСЖ» Неймар остался недоволен поведением болельщиков после поражения в финале Кубка Франции от «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти). Когда игроки поднимались на трибуну за серебряными медалями, фанат выкрикивал оскорбления в адрес игроков и снимал это на телефон.

Поднимаясь после матча по трибунам стадиона Неймар остановился около фаната, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул болельщика. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.

В «ПСЖ» заявили: «Этот человек – друг игрока «Ренна», он оскорблял всех наших игроков, когда они шли за медалями. Он снимал это на телефон, чтобы набрать популярность».

Ранее Неймар был дисквалифицирован на три матча в еврокубках за оскорбление официальных лиц ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press
Источник: Le Parisien

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