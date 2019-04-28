После поражения в финале Кубка Франции Неймар ударил болельщика по лицу

Нападающий «ПСЖ» Неймар остался недоволен поведением болельщиков после поражения в финале Кубка Франции от «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти). Когда игроки поднимались на трибуну за серебряными медалями, фанат выкрикивал оскорбления в адрес игроков и снимал это на телефон.

Поднимаясь после матча по трибунам стадиона Неймар остановился около фаната, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул болельщика. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) April 27, 2019

В «ПСЖ» заявили: «Этот человек – друг игрока «Ренна», он оскорблял всех наших игроков, когда они шли за медалями. Он снимал это на телефон, чтобы набрать популярность».

Ранее Неймар был дисквалифицирован на три матча в еврокубках за оскорбление официальных лиц ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien