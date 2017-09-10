Три основных игрока «Ювентуса» не сыграют против «Барселоны»

В матче против «Барселоны» «Ювентусу» не помогут сразу три основных игрока команды. Об это заявил главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

«Кьеллини должен вернуться в общую группу в воскресенье. Хедира и Маркизио точно вне игры. У Алекса Сандро была простуда, но надеемся, что он выздоровел. Манджукич в матче с „Кьево“ получил удар в ногу, но там ничего серьёзного. Куадрадо не сыграет из-за дисквалификации, поэтому я ещё не знаю, по какой тактической схеме мы будем играть», — заявил Аллегри.

В Серии А «Юве» одержал 3 победы из 3 с разницей мячей 10-2.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia