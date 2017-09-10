Три основных игрока «Ювентуса» не сыграют против «Барселоны»

Автор: Никита Пронин 0

Ювентус

В матче против «Барселоны» «Ювентусу» не помогут сразу три основных игрока команды. Об это заявил главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

«Кьеллини должен вернуться в общую группу в воскресенье. Хедира и Маркизио точно вне игры. У Алекса Сандро была простуда, но надеемся, что он выздоровел. Манджукич в матче с „Кьево“ получил удар в ногу, но там ничего серьёзного. Куадрадо не сыграет из-за дисквалификации, поэтому я ещё не знаю, по какой тактической схеме мы будем играть», — заявил Аллегри.

В Серии А «Юве» одержал 3 победы из 3 с разницей мячей 10-2.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Клаудио Маркизио

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может сменить клуб

Федерико Бернардески

Федерико Бернардески прибыл в Турин

Хеведес

Бенедикт Хеведес проходит медицинское обследование перед трансфером в «Ювентус»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 