Ари арендовал футбольный клуб с правом выкупа

Автор: Никита Пронин 0

Кубок России. 1/2 финала. Локомотив-Уфа, 1:0. Москва, стадион "Локомотив", 5 апреля 2017 г.

Форвард «Локомотива» Ари приобретет бразильский футбольный клуб. На данный момент бразилец арендовал его с правом выкупа.

Нападающий «Локомотива» Ари арендует бразильский клуб «Униклиника». По окончании аренды Сумма сделки составит 1 миллион евро + 50 тысяч за изменение названия клуба.

Ранее Ари инвестировал средства в клуб «Оризонти».

Ари провел в текущем сезоне 2 матча и забил один гол. В матче против ЦСКА игрок получил травму, из-за которой пропускает первую часть чемпионата страны.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: O Povo

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