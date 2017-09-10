Ари арендовал футбольный клуб с правом выкупа

Форвард «Локомотива» Ари приобретет бразильский футбольный клуб. На данный момент бразилец арендовал его с правом выкупа.

Нападающий «Локомотива» Ари арендует бразильский клуб «Униклиника». По окончании аренды Сумма сделки составит 1 миллион евро + 50 тысяч за изменение названия клуба.

Ранее Ари инвестировал средства в клуб «Оризонти».

Ари провел в текущем сезоне 2 матча и забил один гол. В матче против ЦСКА игрок получил травму, из-за которой пропускает первую часть чемпионата страны.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: O Povo