Ари арендовал футбольный клуб с правом выкупа

Форвард «Локомотива» Ари приобретет бразильский футбольный клуб. На данный момент бразилец арендовал его с правом выкупа.
Нападающий «Локомотива» Ари арендует бразильский клуб «Униклиника». По окончании аренды Сумма сделки составит 1 миллион евро + 50 тысяч за изменение названия клуба.
Ранее Ари инвестировал средства в клуб «Оризонти».
Ари провел в текущем сезоне 2 матча и забил один гол. В матче против ЦСКА игрок получил травму, из-за которой пропускает первую часть чемпионата страны.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: O Povo