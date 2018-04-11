Лига чемпионов. 1/4 финала. Судья спас «Реал» от провала

«Реал» принял «Ювентус» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Старая синьора» почти повторила чудо, совершенное «Ромой», однако пенальти Роналду решил исход матча.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

РЕАЛ — ЮВЕНТУС – 1:3 (0:2)

Мадрид. 11 апреля.

Стадион: «Сантьяго Бернабеу». 79834 зрителя

Судья: Майкл Оливер (Англия)

«Реал»: Навас, Карвахаль, Вальехо, Варан, Роналду, Кроос, Модрич (Ковачич, 75), Бэйл (Асенсио, 46), Каземиро (Васкес, 46), Иско.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Кьеллини, Бенатия, Пьянич, Хедира, Игуаин, Коста, Сандро, Матюиди, Манджукич.

Голы: Манджукич (2), Манджукич (37), Матюиди (61), Роналду (90)

Предупреждения: Пьянич (17), Карвахаль (22), Манджукич (29), Лихтштайнер (36), Сандро (67), Коста (73), Марсело (81), Бенатия (90).

Удаление: Буффон (90).

16 (7) удары (в створ) 9 (6)

7 фолы 18

7 угловые 3

4 офсайды 2

63 % владения мячом 37

Первый матч: «Ювентус» — «Реал» — 0:3

Удивительным образом начался матч. а именно голом Марио Манджукича на второй минуте. Это взбудоражило «Реал», и мадридцы постаралась надавить на «Ювентус». При этом итальянцы не прекращали и сами проводить ответные атаки. В итоге на 37-й минуте Манджукичу удалось увеличить счет в матче до 2:0 в пользу «Ювентуса». «Реал» попробовал забить гол, и в дополнительное время удалось попасть в перекладину после подачи в штрафную, но не более. Зидан отреагировал на игру «Ювентуса» двумя заменами в начале второго тайма. Казалось бы, «Реал» прибавил, пытался забить гол, но все тщетно. На 61-й минуте Матюиди воспользовался ошибкой Наваса, выбил мяч и забил важнейший мяч для «старой синьоры». Однако к концу матча «сливочные» прижали «Ювентус» и всеми силами старались забить. Итальянцы продолжали биться, но получили пенальти в дополнительное время. Роналду реализует удар с 11-метровой и выводит мадридский «Реал» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Фото: официальный твиттер ФК «Реал Мадрид»

Источник: Еженедельник «Футбол»