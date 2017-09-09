Арсен Венгер убежден, что «Арсенал» будет претендовать на титул в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что его клуб будет бороться за чемпионство в текущем сезоне. Также Венгер высказался о других фаворитах.

«Убеждён ли я, что мы будем претендентами на титул? Да. Почему нет? Мы провели только три матча, два из которых в гостях.

Ладно, мы проиграли в Ливерпуле, но мы можем исправить положение очень хорошо и очень быстро. Некоторые команды, которые являются фаворитами, не в лучшем положении, чем мы.

Я думаю, мы достаточно сильны. Сильнее, чем в прошлом сезоне? Думаю, это зависит от того, о каком периоде сезона идёт речь. У нас были разные периоды в прошлом сезоне. Мы должны показать, что можно стать лучше, оставаясь вместе и развиваясь вместе. В прошлом сезоне мы набрали 75 очков и выиграли Кубок Англии. В этом сезоне мы знаем, что должны выступить лучше», — заявил Венгер.

После трех туров «Арсенал» занимает 16-е место с 3-мя очками в активе. Уже в ближайший четверг «канониры» начнут свое выступление в Лиге Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal