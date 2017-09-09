Матиас Краневиттер: «Месси – великий футболист, но вполне земной человек»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о работе с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне. Также футболист поделился мнением о Лео Месси.

О Симеоне:

«Симеоне в самом деле очень суров. Любит много работать, это тренер-победитель, который всегда думает только о выигрыше и настраивает на него футболистов. «Атлетико» вышел на такой высокий уровень именно благодаря Диего», — сказал Матиас.

О Месси:

«У нас с Лео отличные отношения – вместе играли в важных матчах: Кубок Америки, отборочный турнир к чемпионату мира. Для меня это отличный опыт. Месси – великий футболист, но вполне земной человек, скромный и порядочный. Для нашей страны Лионель – самая важная и знаковая фигура, при этом в жизни он совершенно обыкновенный», — сказал Матиас.

Аргентинец уже успел провести четыре игры за «Зенит». Результативными действиями пока футболист не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-экспресс