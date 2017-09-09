Хавьер Тебас: «Барселона» потеряет статус европейского топ-клуба, если Каталония выйдет из состава Испании»

Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас высказался на тему возможного выхода Каталонии из состава страны. Тебас отметил, что «Барселона» может потерять немало денег.

«При таком раскладе «Барселона» точно не останется в числе европейских топ-клубов. Будущее «Барселоны» в том случае, если Каталония отделится, вызывает у меня обеспокоенность.

Я был удивлен высказываниями, согласно которым «Барселоне» разрешать выбирать, в какой лиге играть. Следует четко сказать, что дело обстоит иначе. Будет не так легко достичь договоренности. В таком случае надо обратиться к испанскому законодательству», — сказал Тебас.

«Барса» занимает второе место с 6-ю очками после двух туров.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN