Диего Коста: «Играть в «Атлетико» — моя судьба»

Форвард «Челси» Диего Коста рассказал, что уже решил, где продолжит карьеру. Следующим клубом 28-летнего футболиста сборной Испании должен стать мадридский «Атлетико».

«Моя судьба определена, я должен играть в «Атлетико». Но существует одна проблема: «Челси» не хочет отпускать меня. Тем не менее я верю, что в создавшемся положении найдётся решение. Я возвращаюсь в Испанию», — сообщил Коста.

Напомним, что Коста был отстранен от тренировок с основным составом лондонского клуба. При этом, находящийся в Бразилии форвард продолжает игнорировать занятия с «молодежкой».

Как сообщалось ранее, руководство «синих» может подать на нападающего в суд, если он продолжит бойкотировать призывы штаба вернуться к тренировочному процессу.

Фото: Global Look Press

Источник: GloboEsporte