Вы здесь
Главная > Новости > Диего Коста: «Играть в «Атлетико» — моя судьба»

Диего Коста: «Играть в «Атлетико» — моя судьба»

Автор: Юлия Древова 0

Диего Коста

Форвард «Челси» Диего Коста рассказал, что уже решил, где продолжит карьеру. Следующим клубом 28-летнего футболиста сборной Испании должен стать мадридский «Атлетико».

«Моя судьба определена, я должен играть в «Атлетико». Но существует одна проблема: «Челси» не хочет отпускать меня. Тем не менее я верю, что в создавшемся положении найдётся решение. Я возвращаюсь в Испанию», — сообщил Коста.

Напомним, что Коста был отстранен от тренировок с основным составом лондонского клуба. При этом, находящийся в Бразилии форвард продолжает игнорировать занятия с «молодежкой».

Как сообщалось ранее, руководство «синих» может подать на нападающего в суд, если он продолжит бойкотировать призывы штаба вернуться к тренировочному процессу.

Фото: Global Look Press
Источник: GloboEsporte

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Челси» разрешил Диего Косте не приезжать на начало предсезонки и ведет переговоры с «Атлетико»

Диего Коста

«Челси» оценивает Диего Косту в 49 млн евро

Диего Коста

Объединение против «ПСЖ», возвращение Наваса в «Севилью». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 