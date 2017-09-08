Кристиан Тельо отказался переходить в «Спартак» из-за беременности жены

Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо отказался от трансфера в «Спартак», перейдя в «Бетис». Форвард принял такое решение в связи с беременностью жены.

В конце июня «Спартак» договорился с «Барселоной» о трансфере Кристиана Тельо, дошло до согласования условий личного контракта с футболистом и агентом игрока — Хосепом Мария Оробитгом.

Однако, когда 26-летний испанец должен был лететь на медосмотр, семья жены надавила на девушку, которая находится в состоянии беременности, чтобы муж остался в Испании. В итоге Тельо отказался от трансфера ради жены и принял предложение «Бетиса», сильно потеряв в деньгах.

В минувшем сезоне Тельо на правах аренды выступал за «Фиорентину»,

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат