Артуро Видаль оштрафован за драку в ночном клубе

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль оштрафован на 800 тысяч евро за драку в ночном клубе. Инцидент произошел в 2017 году. 

Напомним, в 2017 году Видаль, тогда еще выступавший за «Баварию», стал участником драки в одном из ночных клубов Мюнхена. Тогда потерпевший получил травму в результате удара бутылкой по голове.

17 октября состоялось заседание суда по данному делу. Футболист не смог предстать перед судом, поскольку находится в расположении сборной Чили в Мексике.

Приговор Артуро Видалю был вынесен заочно. Согласно решению суда, чилийский футболист обязан выплатить 800 тысяч евро в течение следующих 80 дней. Также суд вынес приговор брату чилийца, Сандрино, также принимавшему участие в драке. Он обязан выплатить 18 тысяч евро в течение 120 дней.

Фото: Global Look Press
Источник: TZ

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