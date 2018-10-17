Артуро Видаль оштрафован за драку в ночном клубе

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль оштрафован на 800 тысяч евро за драку в ночном клубе. Инцидент произошел в 2017 году.

Напомним, в 2017 году Видаль, тогда еще выступавший за «Баварию», стал участником драки в одном из ночных клубов Мюнхена. Тогда потерпевший получил травму в результате удара бутылкой по голове.

17 октября состоялось заседание суда по данному делу. Футболист не смог предстать перед судом, поскольку находится в расположении сборной Чили в Мексике.

Приговор Артуро Видалю был вынесен заочно. Согласно решению суда, чилийский футболист обязан выплатить 800 тысяч евро в течение следующих 80 дней. Также суд вынес приговор брату чилийца, Сандрино, также принимавшему участие в драке. Он обязан выплатить 18 тысяч евро в течение 120 дней.

Фото: Global Look Press

Источник: TZ