Илья Геркус: «Мы не можем назвать себя богатым клубом, но мы удовлетворены итогами трансферной кампании»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о задачах команды на текущий сезон. Также он заявил, что удовлетворен прошедшей летней трансферной кампанией, однако при этом он не может назвать свой клуб богатым.

«При всей убедительности нашей летней кампании мы не можем назвать себя богатым, по европейским меркам, клубом. Не можем позволить себе скупать игроков на два состава, на скамейку. Поэтому хотим, чтобы в ближайшей перспективе резерв формировался из воспитанников академии.

В ходе минувшей кампании неоднократно возникала дилемма. Скажем, есть масса игроков, устраивающих нас по многим характеристикам, однако по финансовой части в основном несовпадения. Мы ограничены в поиске, из сотни потенциальных новобранцев лишь считанные единицы соответствуют нашим финансовым возможностям.

Поэтому варианты перебираем скрупулезно. При этом в решающий момент нужно действовать решительно, стремительно. Редкость, когда на наших кандидатов нет претендентов помимо «Локомотива». Совет директоров «Локомотива» удовлетворен итогами трансферной кампании. Со своей стороны хотел бы отметить огромный вклад в эту работу нашего спортивного директора. С учетом наших финансовых возможностей и различных обстоятельств он идеально отработал трансферную кампанию.

Руководство, тренерский штаб, все сотрудники подчинены одной цели – максимально удачно выступить во всех трех турнирах. Мы ждем выхода в весеннюю часть Лиги Европы, хотим защитить титул обладателей Кубка России, а весной финишировать высоко в турнирной таблице. Этим целям все подчинено.

Наш тренерский штаб – люди откровенные, искренне радеющие за дело. Иногда их пожелания и отклики раздавались не только в нашем кругу, но и в прессе. В частности о том, что команда не полностью укомплектована и что ей необходимо усиление. Эта открытость, по моему убеждению, не лучшим образом влияла на ход переговоров с потенциальными новичками. Думаю, к следующей трансферной кампании нам следует подойти более расчетливыми, сосредоточенными, хладнокровными», — рассказал Геркус.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Локомотива»