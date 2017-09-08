Юрген Клопп: «Филиппе Коутиньо вернулся в хорошем настроении»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что конфликт с полузащитником «красных» Филиппе Коутиньо исчерпан. 25-летний бразилец прибыл в расположение клуба после матчей квалификации ЧМ-2018.

«Знаю, что все думают о ситуации с Коутинью, но он долгое время не тренировался из-за проблем со спиной.

Да, он уезжал в расположение сборной Бразилии. После возвращения он смотрелся хорошо, мы думаем над тем, чтобы использовать его в ближайших матчах. Коутиньо теперь придётся работать на тренировках больше, чем остальным.

Он вернулся в хорошем настроении, это радует. Мы с ним хорошо пообщались, все в порядке», — рассказал Клопп.

Коутиньо уже приступил к тренировкам в общей группе. Напомним, что ранее хавбек просил клуб отпустить его в «Барселону», но неоднократно получал отказ.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Ливерпуль»