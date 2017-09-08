Фаустино Асприлья: «Как Лионель Месси в сборной может играть с этим стадом ослов?»

Экс-футболист сборной Колумбии Фаустино Асприлья обрушился с критикой на сборную Аргентины после матча против Венесуэлы (1:1). По мнению форварда, Лионель Месси — единственный, кто представляет ценность в этой команде.

«Бедный Месси. Он играет с ослами. Эту команду выбирает пресса, а его нужно поставить рядом с настоящими футболистами. Лионель может коснуться мяча три раза и запутать соперника. Но очень трудно играть рядом с этими бездарями», — отметил Асприлья.

Напомним, команда Хорхе Сампаоли за два тура до окончания квалификации на ЧМ-2018 занимает пятое место и рискует не поехать на финальную часть турнира в Россию.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca