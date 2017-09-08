Экс-оператор ЦСКА: «Игорь Акинфеев просил меня монтировать его ошибки»

Бывший оператор ЦСКА Александр Горячев, проработавший в команде более 13 лет, рассказал, как вратарь «красно-синих» и сборной России Игорь Акинфеев реагирует на собственные промахи. По его словам, голкипер часто спрашивал у него видео со своими ошибками для анализа.

«Игорь не пропустит ни одну ошибку. Он очень въедливый. Приведу пример. Почти все звёздные футболисты просили меня нарезать моменты с их участием. Карвальо очень часто спрашивал записи со своими голами, положительными действиями. Ему не нужно было видео, где он ошибался. А вот Игорь просит смонтировать все моменты – и положительные, и отрицательные. Он всё анализирует. За всё переживает.

Мы же не играем в воротах, не понимаем, что там происходит. Я знаю, что он каждую ситуацию пропускает через себя. Когда его несколько дней нет в команде, а потом он приезжает – все радуются: «О, Игорян вернулся! Мы уже соскучились». А он им в ответ: «Сейчас я вам тут шороху наведу», — рассказал Горячев.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com