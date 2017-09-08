Некоторые матчи Ла Лиги следующего сезона могут пройти в Китае и США

В планах руководства Испанской футбольной лиги проведение нескольких матчей, в частности встреч топ клубов, за пределами страны. Об этом сообщает портал Football Espana.

Главной причиной такого решения станет финансовая выгода. Среди потенциальных мест называются США и Китай. Эксперимент может состояться уже в сезоне-2018/19.

«Примера — это глобальное развлечение и мы хотим увеличить ее международную привлекательность. Мы рассматриваем возможность, чтобы матчи проводились за пределами Испании.

Пока проект находится на ранней стадии, но мы поддерживаем такую идею», — рассказал президент лиги Хавьер Тебас.

Напомним, в 2008 году подобные планы пыталась воплотить в жизнь АПЛ, однако столкнулась с сопротивлением болельщиков и политиков.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana