Некоторые матчи Ла Лиги следующего сезона могут пройти в Китае и США

В планах руководства Испанской футбольной лиги проведение нескольких матчей, в частности встреч топ клубов, за пределами страны. Об этом сообщает портал Football Espana.
Главной причиной такого решения станет финансовая выгода. Среди потенциальных мест называются США и Китай. Эксперимент может состояться уже в сезоне-2018/19.
«Примера — это глобальное развлечение и мы хотим увеличить ее международную привлекательность. Мы рассматриваем возможность, чтобы матчи проводились за пределами Испании.
Пока проект находится на ранней стадии, но мы поддерживаем такую идею», — рассказал президент лиги Хавьер Тебас.
Напомним, в 2008 году подобные планы пыталась воплотить в жизнь АПЛ, однако столкнулась с сопротивлением болельщиков и политиков.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana